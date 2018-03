Nach Angaben der britischen Premierministerin Theresa May handelt es sich bei den Sanktionen gegen den Kreml um die größte gemeinschaftliche Ausweisung russischer Diplomaten in der Geschichte. Insgesamt seien davon mehr als 100 Personen in 18 Ländern betroffen, sagte May am Montag im Londoner Parlament. Großbritannien selbst hatte zuvor bereits 23 russische Diplomaten des Landes verwiesen. "Das Vereinigte Königreich wird Schulter an Schulter mit der EU und der Nato stehen, um diesen Drohungen die Stirn zu bieten", sagte May.

Die Strafmaßnahmen wurden wegen des Gift-Anschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter Yulia verhängt. Die beiden waren vor etwa drei Wochen bewusstlos in der englischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. London bezichtigte den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Drahtzieher./si/DP/mis

