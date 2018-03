Mainz (ots) -



Woche 13/18 Dienstag, 27.03.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:



13.45 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018 Terra X - Verlorene Welten um 13.45 Uhr - entfällt!



14.35 ZDF-History Oktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderte Deutschland 2017 Terra X - Die Rettung Palmyras um 14.30 Uhr - entfällt!



15.20 ZDFzeit Zarensturz - Das Ende der Romanows Deutschland 2017 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte um 15.15 Uhr - entfällt!



16.05 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte um 16.05 Uhr - entfällt!



16.50 ZDF-History Der Untergang der Sowjetunion Deutschland 2016 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte um 16.45 Uhr - entfällt!



17.35 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte um 17.30 Uhr - entfällt!



18.20 Leschs Kosmos Gefahr im Anflug: Monster-Mücken Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



23.10 Rätselhafte Tote - Die mysteriöse Moorleiche



23.55 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004



0.40 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017



1.10 Der Polenmarkt - Grenzerfahrungen am Ladentisch Deutschland 2017



1.55 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016



2.35 Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017



3.20 Schnäppchenjagd Verloren, verpfändet, versteigert Deutschland 2016



4.05 Die Staatsanwälte Menschenhandel und Polizistenmord



4.50 Auf den Spuren der Automafia - Luxuskarossen im Visier Deutschland 2015







