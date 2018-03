Der HI-SCAN 10080 XCT von Smiths Detection hat die ECAC-Zulassung als Standard 3.1-Sprengstofferkennungssystem für eingechecktes Gepäck der höchste definierte Sicherheitsstandard in der EU erlangt. Möglich wurde dieser signifikante Fortschritt durch die Verwendung eines Dual-View-/Dual-Energy-Zeilenscanners mit hochauflösender 3D-Computertomographie (CT), der Daten in außergewöhnlicher Genauigkeit liefert.

Dieser Erfolg bietet Flughäfen, die derzeit auf Standard-3-Technologie aufrüsten, die Möglichkeit, die Detektionsraten noch weiter auf 3.1 zu steigern. Dabei können bereits installierte Standard-3-Systeme durch ein Software-Upgrade problemlos auf 3.1 aufgerüstet werden. Die Erkennungsalgorithmen können je nach Zielort und Risikostufe für jedes Gepäckstück geändert werden. Dies erhöht die Produktivität und sorgt für zusätzliche Flexibilität.

"Da der HI-SCAN 10080 XCT die Detektionssanforderungen sowohl für aktuelle als auch für neue Bedrohungen erfüllt, ist er eine zukunftssichere Investition, die ein hohes Maß an Sicherheit und betrieblicher Effizienz bietet", so Matt Clark, VP Technology Product Development, Smiths Detection. "Wir erleichtern Flughäfen in ganz Europa den Übergang auf Standard 3 und freuen uns, jetzt auch eine noch genauere Technologie anzubieten, die Standard 3.1 entspricht."

Die eindrucksvolle Bandgeschwindigkeit von 0,5 m/Sek. ermöglicht es dem HI-SCAN 10080 XCT, bis zu 1.800 Gepäckstücke pro Stunde zu verarbeiten und den Screeningprozess damit schneller und effizienter zu machen. Ein großer rechteckiger Tunnel (107 x 81 cm), extrem hohe Qualität, Vollfarbbilder und eine niedrige Fehlalarmrate tragen allesamt dazu bei, die anspruchsvollen Leistungsanforderungen von Flughäfen zu erfüllen.

Zusätzlich zu seiner Standard 3.1-Zulassung verfügt der HI-SCAN 10080 XCT auch über die Zertifizierung der US Transportation Security Administration (TSA), die besagt, dass er die aktuellen regulatorischen Anforderungen für Handgepäckscanner erfüllt.

