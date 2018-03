Gestoppte bzw. gedrehte Serien: S Immo -1,49% auf 15,86, davor 4 Tage im Plus (4,14% Zuwachs von 15,46 auf 16,1), Silberbarren (1000g) -0,17% auf 588,6, davor 3 Tage im Plus (1,34% Zuwachs von 581,8 auf 589,6), Silber Philharmoniker 1/1 -0,16% auf 18,29, davor 3 Tage im Plus (1,38% Zuwachs von 18,07 auf 18,32), Goldbarren (1000g, philoro) -0,15% auf 35183, davor 3 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 34520 auf 35235), Goldbarren (100g, philoro) -0,14% auf 3542, davor 3 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 3475 auf 3547), Goldbarren (250g, philoro)-0,15% auf 8812, davor 3 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 8646 auf 8825), Goldbarren (1oz, philoro) -0,14% auf 1115,6, davor 3 Tage im Plus (2,03% Zuwachs von 1095 auf 1117,2), Gold Philharmoniker 1/1 -0,15% auf 1115,5, davor 3 Tage im Plus (2,09%...

