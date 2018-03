Nicht nur über den Brexit können die Briten trefflich streiten, auch über den korrekten Verzehr ihrer liebsten Oster-Süßigkeit: ein mit Zuckermasse gefülltes Schoko-Ei.

Wer dachte, dass allein die Frage über den Austritt Großbritanniens einen tiefen Spalt in der britischen Gesellschaft hinterlässt, der war wohl noch nicht zu Ostern auf der Insel. Denn dann diskutiert die Nation voller Leidenschaft über ein anderes Thema: Das Creme Egg.

Seit mehr als 50 Jahren produziert Cadbury die mit weißer und orangefarbener Zuckermasse gefüllten Schoko-Eier, deren Anblick Ernährungsexperten schaudern und britischen Kindern das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Jedes Jahr pünktlich zum 1. Januar, liegen Millionen der Schokoeier in britischen Regalen.

Ihr Verkauf bringt dem Unternehmen mehr als 200 Millionen Pfund ein. Statistisch gesehen isst jeder Brite mehr als fünf Creme Eggs pro Saison, die pünktlich nach Ostern endet - selbst wenn die Produktion in den Cadbury-Werken danach noch weitergeht.

Und auch der Streit rund um das Creme Egg hört nach Ostern noch lange nicht auf. Nachdem der Schokohersteller vor Jahrzehnten eine Werbekampagne mit dem Titel "How Do You ...

