Der NZD/USD wird aktuell auf 0,7290 Dollar gehandelt und damit 0,90 Prozent im Plus. Auftrieb gaben dem neuseeländischen Dollar die stark gestiegenen Ausfuhrzahlen. Per Berichtsmonat Februar lag die Handelsbilanz mit 217 Millionen Dollar im Plus. Der USD stand dagegen weiter unter Druck nach der taubenhaften Zinserhöhung der Fed in der letzten Woche ...

