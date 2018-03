Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die neue Ausgabe von "Wunderbar wanderbar - Unser NRW!" ist erschienen. Wanderprofi Manuel Andrack hat für "Busse & Bahnen NRW" erneut die Wanderschuhe geschnürt und acht einzigartige Touren zusammengestellt. Die Broschüre ist zu Ostern bei allen Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen kostenlos erhältlich.



Der Berg ruft und so geht's auch bei Manuel Andracks neuen Tourenvorschlägen durch Nordrhein-Westfalen hoch hinaus. Zum Beispiel auf den Kahlen Asten, den Velmerstot auf den Hermannshöhen oder auf die Höhenburgen Wildenburg und Reifferscheid. Weitere Wege locken in die felsigen Passagen in der Rureifel oder die wunderbaren Quellgebiete von Ems und Renau im Sauerland. Wandern plus Wassersport ist ein weiterer Schwerpunkt im neuen Wanderfolder von "Busse & Bahnen NRW". Dieser umfasst neben unterhaltsamen Wegbeschreibungen und persönlichen Tourenhighlights von Manuel Andrack auch wichtige Informationen zu Streckenlängen, Höhenmetern, Dauer und Schwierigkeitsgraden. Dazu gibt es Tipps zu Einkehrmöglichkeiten und zur An- und Abreise mit Bus und Bahn. So findet jeder Wanderfreund die für ihn richtige Tour.



Jetzt aktuelle Ausgabe sichern



Die aktuelle Ausgabe von "Wunderbar wanderbar - unser NRW!" mit insgesamt acht Tourenvorschlägen ist zu Ostern erhältlich. Der Wanderfolder liegt zur kostenlosen Mitnahme bei allen Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen sowie in vielen Hotels, Touristikbüros und Bibliotheken aus. Zudem steht er unter www.busse-und-bahnen.nrw.de/wandern zum Download bereit.



Pressefotos und Wanderbroschüre stehen unter http://busse-und-bahnen.nrw.de/news-downloads/multimedia/fotos/ zur Verfügung.



Weiterführende Informationen



Auf der Webseite von "Busse & Bahnen NRW" gibt es neben den neuen Touren für 2018 weiteres Kartenmaterial zum Ausdrucken und Daten zu Geocaches entlang der Strecken. Der "Tourenfinder" zeigt zudem sämtliche "Wunderbar wanderbar"-Touren der vergangenen Jahre an. Außerdem finden sich dort Tipps für die Tourenplanung oder zum Wandern ohne Gepäck, Hintergrundinfos zum Trendsport Wandern sowie eine Wanderplaylist für die passende Outdoor-Musik. Wanderfreunde, die eine der neuen Touren nachwandern, haben dort auch die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen.



Busse & Bahnen NRW:



"Busse & Bahnen NRW" ist eine Gemeinschaftskampagne des NRWVerkehrsministeriums, der Zweckverbände, Verkehrsverbünde und Verkehrsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Ziel, das ÖPNV-Angebot in Nordrhein-Westfalen weiter zu verbessern, setzen die Akteure gemeinsam Tarif-, Marketing- und Kommunikationsprojekte um. Federführende Geschäftsstelle für die Aufgaben ist das Kompetenzcenter Marketing NRW.



Der NRW-Tarif:



Der NRW-Tarif ist der Nahverkehrstarif für Fahrten innerhalb Nordrhein-Westfalens, die über die Grenzen von Verkehrsverbünden und -gemeinschaften hinausgehen. Er gilt stets von "Haus zu Haus", d.h. mit nur einem Ticket können alle Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie Nahverkehrszüge und die S-Bahn (2. Klasse) genutzt werden. Seit seiner Einführung im August 2004 befindet sich der NRW-Tarif auf Erfolgskurs: 2017 haben Nahverkehrsreisende über 37 Millionen Fahrten mit den Tickets des NRW-Tarifs unternommen.



Kompetenzcenter Marketing NRW:



Das beim Verkehrsverbund Rhein-Sieg angesiedelte Kompetenzcenter Marketing NRW fungiert seit über zehn Jahren als Geschäftsstelle für den NRW-Tarif und nimmt für die Verkehrsverbünde und -unternehmen in NRW gemeinsame Aufgaben in den Bereichen Tarif, Vertrieb, Einnahmenaufteilung, Marktforschung und Kommunikation wahr. Neben der Weiterentwicklung des NRW-Tarifs werden dort Konzepte für überregionale Qualitätsfragen wie die landesweite Mobilitätsgarantie entwickelt und landesweit vermarktet.



OTS: KCM newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126213 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126213.rss2



Pressekontakt: Holger Klein Kompetenzcenter Marketing NRW bei der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH Glockengasse 37-39 50667 Köln Tel.: 0221/20 808 47 Fax: 0221/20 808 88 47 E-Mail: holger.klein@vrsinfo.de