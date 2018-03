Liebe Leser,

bei ADVA (vollständiger Name: "ADVA Optical Networking SE") war vorigen Freitag = 23. März 2018 das Fälligkeitsdatum einer Aktienanleihe auf den Titel. Laut dem Emittenten DZ Bank liegt das Bezugsverhältnis dieser Aktienanleihe auf ADVA bei 169,0 (Nominalwert 1.000 Euro) und einem Basispreis von 5,917 Euro. Der Kupon war mit 16,0% außergewöhnlich hoch - doch was nützt ein hoher Zins, wenn es dann bei der Rückzahlung bei Fälligkeit einen Verlust gibt? Denn an besagtem Freitag ... (Peter Niedermeyer)

