Liebe Leser,

die Deutsche Telekom hat sich fast unbemerkt wieder etwas nach oben geschlichen. Die Aktie erreichte schon am Montagmorgen zeitweise annähernd die 13-Euro-Marke, gab im Tagesverlauf aber wieder etwas nach. Dennoch ist die Aktie auf einem guten Weg, sich wieder die Chance auf Kursgewinne in Höhe von 20 % zu erarbeiten. Im Einzelnen: Chartanalysten sind der Meinung, dass die Aktie in einem massiven Abwärtstrend unterwegs sei. Die Kurse waren seit Herbst von etwa 15 bis 16 Euro ... (Frank Holbaum)

