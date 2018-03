Mit 1200 Euro pro Jahr und Kind will der Staat künftig helfen, Häuser und Wohnungen abzuzahlen - doch das könnte den Staatshaushalt stark belasten.

Das geplante Baukindergeld für Familien könnte den Bundeshaushalt nach Berechnungen des Finanzministeriums mit Dutzenden Milliarden Euro belasten. So heißt es in einer Reuters am Montag vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag, dass das direkte Fördervolumen anfangs 400 Millionen Euro im Jahr betrage.

Dieses Volumen steige sukzessive mit den Jahren an. "Unter Berücksichtigung eines unterstellten Förderzeitraums von zehn Jahren wäre im Jahr der vollen Wirksamkeit von jährlichen Gesamtausgaben für den Bund von bis zu vier Milliarden Euro auszugehen", schreibt das Finanzministerium im Namen der Bundesregierung.

Das bedeutet demnach, dass das Baukindergeld innerhalb von zehn Jahren 22 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...