Liebe Leser,

Evotec hat seine kleine Schwächephase möglicherweise schon wieder beendet. An diesem Montag wurden gleich mehrere ausgesprochen positive Signale gesetzt. Es kann jetzt wieder um über 20 % nach oben gehen. Konkret: Die Aktie ist nach charttechnischen Gesichtspunkten ohnehin in einem - wenn auch langsameren - Aufwärtstrend unterwegs. Dabei kam es zuletzt zu Rücksetzern, die allerdings in der Regel keine Belastung darstellen dürften. Jetzt konnte die Aktie es vermeiden, die bisherige ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...