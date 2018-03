Die massenhafte Ausweisung russischer Diplomaten im Westen verärgert Moskau. Der Kreml spricht von Vorverurteilung und droht mit Gegenmaßnahmen.

Auge um Auge, Diplomat um Diplomat: Die Affäre um die Vergiftung des Doppelagenten Sergej Skripal zieht eine Spirale aus Sanktionen und Gegensanktionen nach sich, die immer stärker an den Kalten Krieg erinnert. Als "Akt der Solidarität" mit Großbritannien haben nun sowohl die USA und Kanada, mindestens 15 EU-Länder und weitere europäische Staaten bekannt gegeben, russische Botschafts- und Konsulatsangehörige auszuweisen.

Eine solch konzentrierte Aktion hat es seit dem Ende der Sowjetunion nicht mehr gegeben.

Deutschland will dabei vier russische Diplomaten außer Landes schicken. Begründet wird die Maßnahme in Berlin damit, dass es für die Vergiftung Skripals "keine andere plausible Erklärung" als eine von Russland verantwortete Tat gibt und Moskau auch bei der Aufklärung des Falls nicht mithelfe.

Zahlenmäßig am schärfsten reagieren die USA: Das Weiße Haus ordnete die Ausweisung von 60 russischen Diplomaten und die Schließung des Konsulats in Seattle an. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders erklärte, dies sei die Reaktion auf den "Einsatz einer militärischen Chemiewaffe auf dem Gebiet Großbritanniens durch Russland als letzter Vorfall destabilisierender Aktivitäten auf der ganzen Welt nach gleichem Muster."

Es ist eine der ersten Maßnahmen, seit US-Präsident Donald Trump den Hardliner John Bolton zu seinem Sicherheitsberater ernannt hat. Der 69-jährige Bolton hatte erst kürzlich erklärt, die USA müssten "unverhältnismäßig" auf die russischen Cyber-Angriffe antworten, um abschreckend zu wirken.

