Mannheimer Morgen zu den geplanten neuen Sammelklagen Überschrift: Für mehr Augenhöhe Für Verbraucher bringt die Digitalisierung jede Menge Vorteile. Sie sorgt für kostenlose Kommunikationswege, zusätzliche Informationen, ein riesiges Angebot an Waren und neuen Dienstleistungen. Selbst das Bezahlen kleinster Beträge in Sekundenschnelle ist übers Internet kein Problem mehr. Umgekehrt können Anbieter über das Netz zu geringen Kosten Millionen Kunden erreichen. Doch mit dem Licht kam auch der Schatten. Es wird mitunter dreist abgezockt und manipuliert, betrogen und belogen, ohne dass ausreichend dagegen vorgegangen werden kann. Das Recht hinkt der technologischen Entwicklung hinterher. An einer wesentlichen Stelle will Bundesverbraucherministerin Katarina Barley nun einen wichtigen Pflock einschlagen, der einen besseren Schutz der Verbraucher durch Musterfeststellungsklagen ermöglichen soll. Bislang gibt es praktisch keine einfache geschweige denn risikofreie Möglichkeit für geschädigte Kunden, ihre durchaus vorhandenen Rechte auch durchzusetzen. Das würde sich mit dem neuen Verfahren ändern. Es schafft ein wenig mehr Augenhöhe zwischen Wirtschaft und Verbrauchern. Weitere Schritte müssen aber folgen. Insbesondere bei Manipulationen auf technischer Basis, wie sie bei Facebook oder Google möglich sind, zeigt sich die Politik bisher eher hilflos. Es bleibt noch jede Menge zu tun, wenn sie die Schattenseiten im Internet beseitigen will.

March 26, 2018