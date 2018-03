Island hat einen diplomatischen Boykott der WM in Russland angekündigt. In einer am Montag verbreiteten Mitteilung hieß es: "Among the measures taken by Iceland is the temporary postponement of all high-level bilateral dialogue with Russian authorities. Consequently, Icelandic leaders will not attend the FIFA World Cup in Russia this summer."

Hintergrund sei der Anschlag von Salisbury in England, bei dem Russland verdächtigt wird, einen ehemaligen Agenten vergiftet zu haben. Das isländische Fußball-Team wird aber wohl trotzdem nach Russland reisen. Die Mannschaft aus Island nimmt zum ersten Mal an der Endrunde einer Fußball-WM teil.