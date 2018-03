Der katalanische Politiker Puigdemont bleibt vorerst in deutschem Gewahrsam. In der vergangenen Nacht kam es zu Protesten gegen seine Festnahme.

Der in Deutschland festgenommene ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont bleibt in Gewahrsam. Das Amtsgericht Neumünster sprach am Montag eine sogenannte Festhalteanordnung aus. Das teilte der leitende Oberstaatsanwalt Georg Güntge mit.

Derweil hat eine Gruppe Europaabgeordneter die EU-Kommission aufgerufen, einen fairen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...