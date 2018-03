Liebe Leser,

der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,5% auf knapp 18 Mrd. €. Der Gewinn stieg um 6,2% auf 2,3 Mrd. €. Hauptgrund für den Erfolg ist die konsequente Expansionsstrategie. Allein in den ersten 9 Monaten 2017 eröffnete Inditex neue Läden in 52 Ländern. Unter anderem wurden 7 Marken des Unternehmens in Weißrussland eingeführt.

Am Ende des dritten Quartals unterhielt das Unternehmen 7.504 Läden in 94 Ländern. Neben den Ladengeschäften unterhält Inditex ... (Jens Gravenkötter)

