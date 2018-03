Liebe Leser,

RWE war in den vergangenen Tagen etwas auf der Stelle getreten. Nun deutete sich zum Wochenauftakt eine massive Kursbeschleunigung an. Auch wenn es keine neuen Nachrichten gibt, die einen Kursimpuls auslösen dürften, gibt es charttechnisch bedeutende Signale. Gewinnt die Aktie jetzt im Schnelldurchlauf mehr als 10 %? Im Einzelnen: RWE hat seit Anfang Februar und der angekündigten Übernahme von Innogy durch E.ON in den charttechnischen Aufwärtstrend zurückgefunden. Die Aktie ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...