NEW YORK (Dow Jones)--Eine Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und China in Handelsfragen führt nach Auffassung von Volkswagen-Finanzvorstand Frank Witter zu einer Verlustsituation für beide Seiten. "Eine Eskalation ist hoffentlich ein Szenario, das vermieden werden kann", sagte der VW-CFO im Gespräch mit dem CFO Journal. "Deshalb ist es wichtig, sich an einen Tisch zu setzen und über die Themen auf beiden Seiten zu sprechen."

Sowohl die USA als auch China seien wichtige Märkte für Volkswagen, und ein Handelskrieg könnte dem Wolfsburger Automobilhersteller schaden. "Deeskalation ist unverzichtbar", forderte Witter. Der Vorstand überprüfe die Lieferkette von Volkswagen, werde aber kurzfristig keine Änderungen vornehmen können, sollten sich die Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und den USA oder zwischen den USA und China signifikant ändern. "In unserer Branche gibt es keine Möglichkeit, abrupt größere kurzfristige Bewegungen zu machen", sagte Witter. Die Branche sei kurzfristig nur begrenzt flexibel.

March 26, 2018 15:29 ET (19:29 GMT)

