Der Dax beendete seinen Handel am Montag bei 11.787 und somit 99 Punkte unter dem Schlusskurs 11.886 vom Freitag. Das Tief lag bei 12.726, das Hoch wurde bei 11.984 eingebucht. Stundenchart H1 - Gap Up Der Dax startete die Woche mit einem Gap up von 33 Punkten und lief bis 14.00 Uhr an sein Tageshoch 11.984. Im p30 Blog waren wir darauf vorbereitet, dass der Dax dort sein Tageshoch ausbilden könnte, ...

