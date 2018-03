Auch in der neuen Woche befindet sich der DAX im Tal der Bären. Zum Wochenanfang ist der DAX zunächst freundlich gestartet. Am Nachmittag ist der Index dann aber doch deutlich ins Minus gedreht. Damit wurde die Mitte letzter Woche begonnene Talfahrt fortgesetzt. Und das, obwohl zum Handelsstart der Wall Street in New York positive Vorgaben aus den USA kamen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index ...

