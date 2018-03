Liebe Leser,

Apple konnte zuletzt wieder etwas aufsatteln. Das Unternehmen hat am Montag den Start in die neue Woche letztlich doch gut gemeistert und ist aus charttechnischer Sicht sogar in der Lage, einen neuen Rekordkurs in den kommenden beiden Wochen anzusteuern. Im Detail: Die Aktie konnte zuletzt nach einem Einbruch bis Anfang Februar wieder Boden unter den Füßen gewinnen. Der Wert kletterte von weniger als 125 Euro auf Kurse jenseits der 145-Euro-Marke. Nun folgte die Korrektur, ... (Moritz von Betzenstein)

