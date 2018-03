Liebe Leser,

Südzucker schockte den Markt mit einer Gewinnwarnung. Dass es nach dem Wegfall der EU-Zuckermarktverordnung schwer werden würde, hatten sich die Anleger bereits in den vergangenen Monaten gedacht, was sich auch in der Aktie von Europas größtem Zuckerproduzenteb widerspiegelte. Doch der nun in Aussicht gestellte Gewinn von 100-200 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr liegt deutlich unter den bisherigen Erwartungen.

Südzucker muss Farbe bekennen!

Was die ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...