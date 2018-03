Liebe Leser,

Wirecard konnte zuletzt nicht mehr so stark überzeugen wie zuvor. Dennoch hat die Aktie nach einer möglicherweise weiteren Short-Attacke nun wieder deutliche Unterstützung erfahren. Unverändert sind 110 Euro ein Kursziel. Dies könnte sogar deutlich steigende Kurse einleiten, meinen Charttechniker. Die Aktie ist hochinteressant. Konkret: Charttechniker verweisen auf den Umstand, dass der Titel mit einem kleinen Minus in die Woche gestartet ist. Dies kein so gutes Signal, insofern ... (Moritz von Betzenstein)

