Nach dem TV-Interview über eine angebliche Affäre mit Trump geht Pornostar Daniels einen Schritt weiter: Sie reicht Klage gegen den Anwalt des US-Präsidenten ein.

Affäre um eine angebliche Affäre: US-Pornostar Stormy Daniels hat den Anwalt von Präsident Donald Trump verklagt. Am Montag reichte ihr Anwalt eine überarbeitete Klageschrift ein, in der dem Rechtsvertreter Michael Cohen Verleumdung vorgeworfen wird. Cohen habe Daniels' Ruf geschädigt, indem er sie fälschlicherweise in einer Stellungnahme im Februar der Lüge bezichtigt habe, hieß es.

Daniels hatte in der am Sonntag ausgestrahlten CBS-Sendung "60 Minutes" Auskunft über ihre angebliche Affäre mit dem späteren US-Präsidenten gegeben. Die Pornodarstellerin schilderte, sie sei 2011 von einem unbekannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...