Yas Marina Circuit - Der Terminplan für die Formel 1® 2018 begann mit einem tollen Auftakt, und dazu feiert in diesem Jahr der Yas Marina Circuit seine Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen des Abu Dhabi Grand Prix, der die Saison beschließt.



Seit dem ersten Rennen im Jahr 2009 haben die Veranstalter ständig interessante Neuerungen eingeführt und den modernen Grand Prix regelrecht neu definiert. Dies zeigt sich allein schon daran, dass 60 % aller Kartenkäufer im vergangenen Jahr aus dem Ausland angereist waren.



Dieses Jahr lautet das Motto "Swipe Up" und lokale, regionale und internationale Fans erwarten unter AbuDhabiGP völlig neue Attraktionen, zusätzlicher Mehrwert und mehr Auswahlmöglichkeiten als je zuvor.



Nach der spannenden F1®-Saisoneröffnung vom letzten Sonntag in Melbourne, bei der Sebastian Vettel sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lewis Hamilton liefert, aus dem der Deutsche schließlich als Sieger hervorging, gab der Yas Marina Circuit nun einen Rabatt von 30 % auf alle Karten bekannt, die bis zum 31. Mai im Vorverkauf erworben werden.



Geschäftskunden werden bei frühen Buchungen der überarbeiteten Verpflegungsangebote für das Rennwochenende ebenfalls mit Rabatten belohnt.



Die Fans erwartet beim FORMEL 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2018 vom 23. bis 25. November, der erneut das Saisonende der F1® darstellt und zugleich seinen 10. Geburtstag feiert, auch dieses Jahr wieder ein fantastisches und unterhaltsames Wochenende auf der Piste und darum herum.



Al Tareq Al Ameri, CEO des Yas Marina Circuit, erklärte: "Im letzten Jahr war das Wochenende ein großer Erfolg für uns, angesichts der Tatsache, dass 60 % aller Kartenkäufer aus dem Ausland zum Abu Dhabi Grand Prix anreisten. Wir konnten uns mit den bisherigen neun Ausgaben gut etablieren und haben die Messlatte dafür, wie ein F1®-Wochenende aussehen sollte, höher gelegt. Dieses Jahr bereiten wir uns auf unseren 10. Grand Prix vor, und daher freuen wir uns auf unser bislang größtes und bestes Renn-Wochenende und hoffen sehr, Sie zu den Feierlichkeiten begrüßen zu dürfen."



