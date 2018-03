Monoprix hat den Kampf um Amazon gewonnen: Die französische Supermarkt-Kette vereinbarte eine Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Onlineriesen.

Amazon steigt in den Markt für Lebensmittel-Lieferungen in Frankreich ein. Für den schon länger erwarteten Schritt vereinbarte der US-Onlineriese eine Partnerschaft mit einer der größten französischen Supermarktketten, Monoprix. Die zum Casino-Konzern gehörende Gruppe werde ab diesem Jahr ihre Produkte an Kunden in Paris über Amazon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...