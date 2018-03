Zweite Kohorte mit 37 Teilnehmern folgt auf das 2017 erstmalig durchgeführte Programm für afrikanische Unternehmer

Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) und die Alibaba Business School haben heute anlässlich einer Eröffnungszeremonie auf dem Alibaba-Campus in der chinesischen Stadt Hangzhou die erste Klasse mit 37 asiatischen Unternehmern für die eFounders-Initiative angemeldet.

The first class of 37 entrepreneurs from Asia receiving first-hand exposure to e-commerce innovations as part of the eFounders Initiative organized by Alibaba Group and UNCTAD, which aims to enable them to be the future digital ecosystem builders in their home countries. (Photo: Business Wire)