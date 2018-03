Die Digitalisierung bestimmt die Zukunft fast aller Wirtschaftsbereiche, auch der Schifffahrt. Die Berenberg Bank und das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) stellen am Dienstag (11.00 Uhr) eine gemeinsame Studie vor, in der sie den Wandel in der Schifffahrt untersuchen. Berenberg und HWWI gehen der Frage nach, ob künftig ein Seehandel mit unbemannten Schiffen möglich sein wird. Sie untersuchen, wie Plattformen und "Big Data" die Vernetzung von Schiffen und Häfen grundlegend optimieren. Und in der Studie soll auch die wichtigste Frage der Krisenbranche Schifffahrt beantwortet werden: Wie verändert der Einsatz von digitalen Systemen die globalen Wertschöpfungsketten und das weltweite Transportvolumen?

Die Schifffahrt steuert seit mehr als neun Jahren durch eine Krise, die in erster Linie durch Überkapazitäten nach den wirtschaftlichen Schockwellen des Jahres 2008 entstanden war. Trotz hoher Verluste in den vergangenen Jahren bauen die Container-Reedereien nach wie vor immer größere Schiffe. Doch möglicherweise wächst das weltweite Handelsvolumen künftig langsamer, weil zunehmend Handelsschranken errichtet werden und digitale Verfahren wie der 3D-Druck marktnahe Produktion wieder günstiger werden lassen./egi/DP/mis

