Zuletzt fiel der Bitcoin innerhalb von knapp zwei Tagen um rund 1000 US-Dollar. Die Währung bleibt also volatil, ebenso die vielen Altcoins. Hinter den Spekulationen bildet sich eine Blockchain-Industrie, die an vielseitigen Anwendungen arbeitet, die in Zukunft einen Platz in unserem Alltag einnehmen könnten. Wir stellen dazu ein Interview vor, das die Vontobel-Experten mit Thomas Rappold, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...