China-Expertin Sabine Stricker-Kellerer über das Riesenreich und sein Verhältnis zum Westen, Probleme beim Marktzugang für deutsche Unternehmen und die mangelnde Transparenz bei chinesischen Firmen.

WirtschaftsWoche: Frau Stricker-Kellerer, täuscht es oder ist das Verhältnis zwischen China und dem Westen eisig wie lange nicht mehr?Sabine Stricker-Kellerer: Eisig ist nicht das richtige Wort. Wir haben ein sehr selbstbewusstes China und ein Europa, das nach West und Ost sehen und aufpassen muss, wohin sich die Welt entwickelt. Es ist ganz generell sehr multipolar und komplex geworden mit sehr vielen Eisflächen.

Ist China denn nun unser Partner oder unser Rivale?Auf wirtschaftlicher Ebene ist aus der Partnerschaft ein ganz starker Wettbewerb geworden. Die Zeiten sind vorbei, in denen unsere Unternehmen einfache Lizenzgeber waren, die die bessere Technologie hatten und ganz einfach den chinesischen Markt erobert haben, ohne sich um den Rest zu kümmern. Es gibt jetzt starke chinesische Wettbewerber, denen wir in China, in unserer Heimat und auf Drittmärkten begegnen.

Unternehmer und Politiker fordern, was chinesischen Konzernen bei Übernahmen und Beteiligungen hierzulande erlaubt ist, müsse umgekehrt genauso gelten. Ein wichtiger Punkt, oder?China hat eine Negativliste mit Branchen, in denen wir nicht investieren dürfen. Diese Liste kann Peking kürzen und verlängern wie es will. Der entscheidende Punkt ist, dass es gar nicht nur um diese paar Industrien geht, die auf dieser Liste ...

