Die Idee von allen Power-to-X-Prozessen ist einleuchtend: Immer wenn schwankende erneuerbare Energiequellen zu viel Strom liefern, soll dieser dazu genutzt werden, wertvolle Gase, Flüssigkraftstoffe oder Chemikalien herzustellen. Überschüssiger Strom ist billig und hat manchmal sogar einen negativen Preis - deshalb ist es auch gar nicht so wichtig, wie effizient er am Ende genutzt wird. So weit die Theorie. In der Praxis jedoch wird es sich kein Betreiber - zumindest kein kommerzieller - leisten können, seine teure Anlage nur dann laufen zu lassen, wenn gerade der Wind besonders stark bläst oder die Sonne scheint. Wenn solche Anlagen also auch mit herkömmlichem Netzstrom betrieben werden müssen, kommen Faktoren wie der Wirkungsgrad der Anlage wieder zurück ins Spiel. Vor allem daran scheiterte jedoch bisher eine wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung insbesondere der PtG-Technologie.

Aufwendiges Verfahren

Dies liegt auch daran, dass zwei relativ energieaufwendige Prozessschritte zur Herstellung von synthetischem Gas notwendig sind: Wie bei allen stofflichen Power-to-X-Verfahren wird zunächst der (erneuerbare) Strom dazu genutzt, ...

