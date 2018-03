=== *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 07:10 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Köln *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 4Q *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q, Stockholm *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj 09:15 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Nassau 09:30 DE/Elringklinger AG, BI-PK, Stuttgart *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar PROGNOSE: +4,6% gg Vj zuvor: +4,6% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,6% gg Vj zuvor: +4,7% gg Vj 10:00 DE/VTG AG, BI-PK, Hamburg 10:00 DE/Indus Holding AG, BI-PK, Düsseldorf *** 10:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, BI-PK, Berlin *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März PROGNOSE: +1,42 zuvor: +1,48 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 113,4 zuvor: 114,1 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +6,9 zuvor: +8,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,1 Vorabschätzung: +0,1 zuvor: +0,1 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 14:00 DE/Easyjet-Chef Lundgren, PK zu den Deutschland-Zielen, Berlin *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Januar 20 Städte PROGNOSE: +6,1% gg Vj zuvor: +6,3% gg Vj *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 131,5 zuvor: 130,8 - DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis, Frankfurt ===

