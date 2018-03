Die Handelskommission ermittelt und Generalstaatsanwälte von 37 US-Staaten wollen wissen, welche Konsequenzen der Internetriese aus millionenfachem Missbrauch privater Daten für politische Werbung zieht.

Der Internet-Gigant Facebook gerät wegen millionenfachen Datenmissbrauchs für politische Zwecke auch in seinem Heimatland unter zunehmenden Druck. Die US-Handelskommission FTC bestätigte am Montag Ermittlungen. Der Vorsitzende des Justizausschusses im Senat, Charles Grassley, teilte mit, er habe Facebook-Chef Mark Zuckerberg zu einer Anhörung am 10. April nach Washington eingeladen. Dabei solle geklärt werden, wie Unternehmen wie Facebook mit persönlichen Daten ihrer Nutzer umgehen.

Neben dem Justizausschuss des Senats haben auch zwei weitere Komitees des Kongresses Zuckerberg zu Anhörungen geladen, allesamt im Zusammenhang mit dem Skandal um die englische Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica. Grassley sagte, auch Google-Chef Sundar Pichai und der Twitter-Vorstandsvorsitzende ...

