St. Gallen - Frühlingszeit ist Jahresabschlusszeit - und im Zuge dessen muss auch die Mehrwertsteuerabrechnung finalisiert werden. Wir zeigen Ihnen, was im Rahmen der Abschlussarbeiten bezüglich der Mehrwertsteuerabstimmung zu beachten ist und welche Fristen unbedingt eingehalten werden müssen.

Finalisierung der Mehrwertsteuer - wichtiger Bestandteil des Jahresabschlusses

Mit Inkrafttreten des neuen Mehrwertsteuergesetzes fanden die Begriffe der Umsatz- und Vorsteuerabstimmung Aufnahme in den Gesetzestext. Gemäss Artikel 128 MWSTV kann die ESTV jederzeit Unterlagen, wie zum Beispiel die Jahresrechnung oder die Umsatz- und Vorsteuerabstimmungen, zur Einsicht anfordern. Deshalb sollte deren Abstimmung vorzugsweise bei den Jahresabschlussarbeiten durchgeführt werden.

Stellt die steuerpflichtige Person im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses Mängel in den Mehrwertsteuerabrechnungen fest, müssen diese innerhalb einer festgesetzten Frist korrigiert werden.

Umsatzabstimmung am besten manuell

Für eine Umsatzabstimmung stellt die ESTV keine Vorlage zur Verfügung. Allerdings existiert in vielen Buchhaltungs- und ERP-Systemen eine elektronische Umsatzabstimmung. Diese bietet aber oft nicht ausreichend Gewähr und in der Praxis hat sich die manuelle Abstimmung mit Excel-Vorlagen bewährt. Je nach Organisation der Buchhaltung und/oder Grösse des Unternehmens sind diese Abstimmungsarbeiten jedoch umfangreich und komplex.

Aus der Umsatzabstimmung muss ersichtlich sein, wie die Deklaration für die Steuerperiode unter Berücksichtigung der verschiedenen Steuersätze beziehungsweise der Saldo- oder Pauschalsteuersätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...