Flamatt, 27. März 2018

An die Aktionäre der Comet Holding AG

Einladung zur Generalversammlung der Comet Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat der Comet Holding AG freut sich, Sie zur 69. ordentlichen Generalversammlung einzuladen.

Datum: Donnerstag, 26. April 2018, 10.00 Uhr Ort: Stade de Suisse Business Center, Bern-Wankdorf Saal: Champions Lounge, Eingang Papiermühlestrasse



Der vollständige Geschäftsbericht samt Vergütungsbericht mit den Berichten der Revisionsstelle wird Ihnen auf Anfrage gerne zugestellt. Zusätzlich ist er im Internet unter www.comet-group.com veröffentlicht. Den Geschäftsbericht erhalten Sie nach Eintreffen Ihrer Bestellung von der Firma Devigus Engineering AG, die uns erneut bei der Durchführung der Generalversammlung unterstützt. Zutritts- und Stimmkarten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung rechtzeitig vor der Generalversammlung.



Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um Ihre Anmeldung bis zum 16. April 2018.



Sie haben auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, Ihre Stimmen für die Generalversammlung der Comet Group online abzugeben. Bitte besuchen Sie hierfür die Internetseite www.gvmanager.ch/comet. Die elektronische Fernabstimmung ist vom 26. März 2018 ab 6.00 Uhr bis zum 24. April 2018 um 12.00 Uhr möglich.

Stimmberechtigt sind Aktionäre, deren Name 10 Tage vor der Generalversammlung, also am 16. April 2018, im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen ist.



Für den Verwaltungsrat



Der Präsident:

Hans Hess