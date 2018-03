Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EIGENKAPITALQUOTE - Deutschlands Unternehmen haben die anhaltend gute wirtschaftliche Lage dazu genutzt, um für schwierigere Zeiten vorzusorgen. So erreichte die Eigenkapitalquote 2017 im Schnitt erstmals die Marke von 40 Prozent. Das zeigen Bilanzdaten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) von 300.000 Firmen, die dem Handelsblatt anonymisiert vorliegen. Damit umfasst die Analyse 60 Prozent aller deutschen Unternehmensumsätze und besitzt gesamtwirtschaftliche Aussagekraft. Die Daten belegen auch: Bis zur Jahrtausendwende wirtschafteten Deutschlands Firmen mit einer vergleichsweise mageren Eigenkapitalquote von weniger als 10 Prozent. Doch angesichts zuletzt hoher Gewinne stärkten die Firmen nun ihre Substanz. Anders als bei den Aktiengesellschaften, die meist zwischen 40 und 60 Prozent ihrer Gewinne ausschütten, flossen bei den kleinen und größeren Unternehmen abseits der Börse mehr als 75 Prozent der Gewinne ins Eigenkapital. (Handelsblatt S. 6)

BUNDESBANK - Die Deutsche Bundesbank beharrt auf einer Abschaffung der Nullgewichtung von Staatsanleihen in Bankbilanzen als Vorbedingung für eine Fortentwicklung der Bankenunion in Europa. Er trete stark dafür ein, "dass die Entprivilegierung von Staatsanleihen Grundvoraussetzung für weitere Schritte in der Bankenunion bleibe, zum Beispiel hinsichtlich einer einheitlichen Einlagenversicherung", erklärt Vorstand Andreas Dombret in einem Interview. (Börsen-Zeitung S. 3)

SCHULDENAGENTUR - Der legendäre Investmentbanker Leonhard Fischer plädiert für eine nachhaltige Bewältigung der Eurokrise vor. Der ehemalige Vorstand von Allianz und Dresdner Bank, später Chef der Versicherungsgruppe Winterthur argumentiert für eine begrenzte Vergemeinschaftung der Staatsschulden. Dazu soll eine neue Schuldenagentur gegründet werden, in die alle Altschulden einfließen und von der neue Schulden bis zu einem festgelegten maximalen Prozentsatz am Sozialprodukt der jeweiligen Länder begeben werden können. Dabei ist dann die Haftung der Staaten gesamtschuldnerisch, neben den einzelnen Ländern steht die Gemeinschaft für die Rückzahlung ein. Neue Schulden über die festgelegten Grenzen müssen die Länder in Eigenverantwortung und nachrangig begeben. Diese Anleihen sind entsprechend ausfallgefährdet. Die Solidarität könne, so Fischer, also nicht unbegrenzt ausgenützt werden, weil die Schuldenagentur gesetzlich auf die Obergrenze verpflichtet würde. (Welt S. 9)

HARTZ IV - Seit der neue Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesagt hat, Hartz IV sei nicht gleichbedeutend mit Armut, melden sich auch die Gegner des Grundsicherungssystems wieder lauter zu Wort. Ihre Forderung lautet: Hartz IV muss weg! Mit Alternativszenarien machten zuletzt vor allem SPD-Politiker auf sich aufmerksam, allen voran Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. Er attestierte Hartz IV auch 15 Jahre nach seiner Einführung keinerlei gesellschaftliche Akzeptanz und schlug stattdessen ein "solidarisches Grundeinkommen" vor. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat Müllers bislang eher vage Idee, die eigentlich schon aus dem vergangenen Jahr stammt, zuletzt etwas breiter ausgearbeitet. Das solidarische Grundeinkommen, heißt es in dem Papier vom Februar, sollen demnach ausschließlich erwerbslose Hartz-IV-Empfänger bekommen, die sich im Gegenzug freiwillig dazu bereit erklären, eine "gesellschaftliche Tätigkeit" aufzunehmen - und zwar unbefristet und in Vollzeit. Die Tätigkeiten, um die es gehen soll, dürfen nicht in Konkurrenz zum ersten Arbeitsmarkt stehen und reguläre Arbeit verdrängen. (SZ S. 19)

FLEISCHLABEL - Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will durch ein staatliches Tierwohl-Label für die Verbraucher bei Fleisch- und Wurstwaren transparent machen, unter welchen Umständen die Tiere gehalten wurden. "Die Verbraucher wollen wissen, woher ein Tier kommt und wie es gehalten wurde", sagte Klöckner. Es gebe dazu bereits verschiedene Initiativen aus der Branche und von Supermärkten. Klöckner reichen die privaten Initiativen nicht. (Rheinische Post)

BALKAN - Der albanische Premierminister Edi Rama hat die Europäische Union (EU) davor gewarnt, den Balkan und die dortigen potenziellen Mitgliedsstaaten zu vernachlässigen. "Es wäre nicht gut für die EU, den Balkan als Grauzone zu belassen, in der dann Dritte mitreden würden", sagte Rama der Welt. "Man sollte auch nicht vergessen, dass wir bereits Nato-Mitglied sind. Es ist paradox, dass wir nicht in der EU sind. Man hat ja nicht zuletzt in Montenegro gesehen, wohin die russische Beeinflussung führen könnte. Eine Anti-Nato- oder Anti-EU-Regierung ist durchaus eine realistische Möglichkeit." (Welt)

