Der Bitcoin war auch in der vergangenen Woche wieder häufig in den Schlagzeilen. Heiß diskutiert wurde der Fund von Links zu kinderpornografischen Seiten im Dark Net auf der Bitcoin Blockchain. Ein erneuter Tiefschlag für die Kryptowährung, eine Einordnung von BTC-Echo zu diesem Thema lesen Sie in unserer Presseschau. Doch trotz immer neuer Schlagzeilen, hält die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...