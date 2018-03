Der Baustoff-Konzern Knauf greift nach seinem US-Konkurrenten USG. So hat er ein Übernahmeangebot über mindestens 42 $ je Aktie für das Unternehmen aus Chicago in Aussicht gestellt. Der Aufsichtsrat von USG wies die 5,9 Mrd. $ schwere Offerte einstimmig als völlig unangemessen zurück. Immerhin bot USG aber Knauf in einem offenen Brief Gespräche an. Das Angebot liegt 25 % über dem Schlusskurs vom Freitag an der New Yorker Börse.



Berkshire Hathaway, die Investmentfirma der Anlage-Legende Warren Buffett, ist grundsätzlich bereit, ihren USG-Anteil von 30,8 % zu dem Preis abzugeben, stellt aber Bedingungen. Knauf ist mit 10,5 % bereits der zweitgrößte Aktionär von USG. Das Unternehmen aus Iphofen bei Würzburg beschäftigt 27.000 Menschen und setzt 7 Mrd. Euro um. Die 1901 gegründete United States Gypsum Corporation (USG) produziert und verkauft Gips, Sperrholzwände und Trockenmauern vor allem in Nord- und Südamerika. Das Unternehmen kommt auf rund 3 Mrd. $ Umsatz.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info