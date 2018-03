Als erster Mensch im All wurde Kosmonaut Juri Gagarin 1961 zur Legende. Vor 50 Jahren kam Russlands Raumfahrt-Ikone bei einem tragischen Unfall ums Leben.

An Juri Gagarin gibt es für den deutschen Astronauten Alexander Gerst derzeit kein Vorbeikommen. Wenn Gerst im Ausbildungszentrum bei Moskau zum Training für seinen Flug zur Internationalen Raumstation ISS im Juni geht, begleitet ihn Gagarin auf Schritt und Tritt. Eine Statue vor den Wohnblocks erinnert an den "Kolumbus des Kosmos", am Eingang zum Trainingszentrum grüßt ein Bronze-Gagarin, und wenn die Zentrifuge Gerst mit einem Vielfachen der Erdbeschleunigung im Kreis wirbelt, wacht ein riesiges Bild des ersten Menschen im All über die Übung.

Heute wäre Gagarin 84 Jahre alt. Einige seiner Kosmonauten-Kollegen aus den ersten Tagen der bemannten Raumfahrt leben noch und werden in Russland als Helden gefeiert. Doch niemand wird so verehrt wie Juri Alexejewitsch Gagarin.

Vor 50 Jahren, am 27. März 1968, kam der damals 34-jährige Offizier beim Testflug mit einem MiG-15-Kampfjet gemeinsam mit seinem Kollegen Wladimir Serjogin ums Leben. Pilotenfehler oder technische Panne - um die genauen Umstände der Tragödie ranken sich noch immer Gerüchte und Theorien.

Gagarin habe das Idealbild eines gewöhnlichen Sowjetbürgers aus einer Arbeiterfamilie verkörpert, sagt der Experte Wjatscheslaw Klimentow über den Kult. "Er war ungewöhnlich, mitreißend und zugleich einer von uns. Und er hatte dieses geniale Lächeln", so ...

