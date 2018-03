Schon am 20.03. hatten wir auf eine mögliche Trading-Chance mit Covestro hingewiesen. Danach kamen bekanntlich die Crash-Tage an den Börsen und der Kurs konnte die begonnene Gegenreaktion nach dem Tief am 19.03. nicht fortsetzen. Stattdessen sackte die Aktie am 23.03. im Tagesverlauf bis 80,70 Euro ab und die Gegenreaktion setzte erneut ein. Obwohl die Unterstützung bei 84,82 Euro weit unterschritten ist, bietet das Novembertief knapp über 80,00 ...

