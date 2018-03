Unsere letzte Trading-Idee mit Ceconomy kam nicht zum Zug, weil der im Express-Service vom 07.03. genannte Einstiegskurs nicht erreicht wurde. Das war auch gut so und wenn man sich den Chart anschaut, erkennt man auch sofort warum. Die Aktie hatte sich von etwa 10,00 Euro bis auf ein Tief im Tagesverlauf am 23.03. von 9,04 Euro nach unten begeben und am 26.03. gab es eine Gegenreaktion, die Hoffnung macht. Ein Tief in diesem Kursbereich führte im ...

