Die Drägerwerk AG & Co. KGaA produziert und verkauft Geräte und Systeme im Bereich Medizin-, Sicherheits- und Tauchtechnik. Der Kurs des Unternehmens mit Haupsitz in Lübeck befindet sich nun seit knapp zwei Wochen im Abwärtstrend. Dieser begann bei einem Kurs von 88,25 Euro, also hat die Aktie in diesem Zeitraum knapp 15 Euro an Wert verloren.Das Unternehmen aus Lübeck ist seit Jahren dafür bekannt, eher auf Innovation und Qualität zu achten und ...

