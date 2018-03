ARHT Media Inc.: ARHT Media expandiert in den Blockchain-Sektor mit Verkauf von 20 Display-Portalen in Partnerschaft mit Anthony Diiorio DGAP-News: ARHT Media Inc. / Schlagwort(e): Personalie/Verkauf ARHT Media Inc.: ARHT Media expandiert in den Blockchain-Sektor mit Verkauf von 20 Display-Portalen in Partnerschaft mit Anthony Diiorio 27.03.2018 / 07:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ARHT Media expandiert in den Blockchain-Sektor mit Verkauf von 20 Display-Portalen in Partnerschaft mit Anthony Diiorio Decentral und Jaxx erwerben 20 ARHT-Display-Portale, um weltweit Meetups und Gruppen-Chats im Blockchain- und Kryptowährungs-Sektor zu erleichtern Der größte Einzelverkauf in der Geschichte der ARHT Media Anthony Diiorio, Mitgründer von Ethereum, tritt in den Beratungsausschuss ein Toronto, Kanada. 27. März 2018. - ARHT Media Inc. ("ARHT" oder "das Unternehmen") (TSXV: ART), eine weltweit führende Firma bei der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb hochwertiger Hologramminhalte durch seine patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology (holografische Telepräsenztechnologie), gab heute bekannt, dass Anthony Diiorio, Mitgründer von Ethereum und CEO sowie Gründer von Decentral und Jaxx, in ARHTs Beratungsausschuss eingetreten ist. Herr Diiorio war ebenfalls der Hauptzeichner in ARHTs jüngster Privatplatzierung und bringt sein Fachwissen in der Blockchain-Technologie und Unternehmensentwicklung in ARHT ein. Gemäß eines jüngsten Abkommens wird Herr Diiorio ARHTs Marketing und Absatzförderung ihrer holografischen Telepräsenzplattform am Blockchain- und Kryptowährungs-Marktplatz leiten. Herr Diiorio plant den weltweiten Einsatz der 20 erworbenen ARHT holografischen Display-Portale zur Erleichterung eines laufenden Dialogs mit der wachsenden Gemeinde, die an der weiteren Verbreitung der Blockchain- und Kryptowährungs-Plattformen interessiert ist. Dies ist die größte Einzelbestellung von ARHTs holografischer Display-Portale in der Geschichte des Unternehmens. Herr Diiorio wird sich anderen angesehenen Beratern von ARHT anschließen einschließlich des Wirtschaftsmagnaten Carlos Slim; TV- und Radio-Moderator Larry King; Schauspieler, Regisseur und Produzent Jason Bateman; Sänger und Songwriter Michael Buble; Unternehmer, Investor und TV-Persönlichkeit Kevin O'Leary; und The Right Honourable Brian Mulroney, ehemaliger Premierminister von Kanada. "ARHT ist begeistert, Anthony, eine der renommiertesten Persönlichkeiten in der Blockchain- und Kryptowährungs-Branche und Kanadas Technologiesektor, in unserem angesehenen Beratungsausschuss zu begrüßen. Sein visionäres Denken und Erfolgsbilanz bei der Gründung sehr erfolgreicher und aufregender Technologieunternehmen wird sehr hilfreich bei ARHTs weiterer Entwicklung und Innovation sein," sagte ARHTs CEO, Larry O'Reilly. Zusätzlich zu seiner strategischen Beratung im Beratungsausschuss wird Anthony ARHT Medias holografische Telepräsenzplattform im Kryptowährung- und Blockchain-Sektor bewerben, beginnend mit dem Erwerb von 20 ARHT Engine- und Display-Portalen. Besonders angesichts der weltweiten starken Nachfrage für seine Vortragsengagements wird diese Entwicklung es ihm erlauben, ARHTs patentierte Telepräsenz über IP-Systeme in seinen kommenden Vorträgen vorzustellen." Herr Diiorio sagte: "ARHTs menschliche Hologramme, genannt HumaGrams, bietet die allerbeste Erfahrung. Als jemand, der es liebt, bis an die Grenzen zu gehen, und in der Vergangenheit die ARHT-Technologie persönlich für interaktive holografische Live-Events verwendet hat, freue ich mich darauf, ARHTs HumaGramsin größere Events einzubeziehen. Wie bei Decentral und Jaxx dreht es sich bei dieser Plattform darum, mit Leuten weltweit in Verbindung treten zu können." Rene Bharti, Mitgründer von ARHT, sagte: "Anthony ist eine revolutionäre Persönlichkeit in den Blockchain- und Krypto-Technologien. Wir sind stolz darauf, dass er die ARHT-Plattform verwenden wird, weltweit das immer weiter anwachsende Publikum zu erreichen. Anthony denkt sehr unkonventionell und zusammen haben wir viele aufregende und revolutionäre Verwendungen für die geplante Technologie." Über ARHT Media ARHTs patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology ist die erste vollständige Komplettlösung für die Kreation, Übertragung und Bereitstellung realitätsnaher digitaler menschlicher Hologramme bekannt als HumaGrams. Die Technologie des Unternehmens ist geschützt durch U.S. Patent Nr. 9.581.962. Kontakt zu ARHT Media Twitter: http://www.twitter.com/ARHTmedia Facebook: http://www.facebook.com/ARHTmediainc LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/arht-media-inc- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.arhtmedia.com/ oder kontaktieren die Investor Relations Group unter info@arhtmedia.com. ARHT Media wird an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol "ART" gehandelt. ARHT Media Investor Relations Ali Mahdavi am@spinnakercmi.com ARHT Media Pressekontakt Salman Amin samin@arhtmedia.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 