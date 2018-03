Wegen des Zollstreits mit den USA fürchtet die EU-Kommission eine Schwemme ausländischen Billigstahls in Europa. Deswegen startet sie nun eine Untersuchung. Sie erklärte, dass die Importe bestimmter Stahlprodukte in die EU jüngst stark zugenommen hätten, was darauf hin dueten würde, dass Gegenmaßnahmen angebracht sein könnten. Dabei kann es sich um Zölle oder Importquoten handeln. Die Studie kann bis zu neun Monate dauern.



Hintergrund sind die seit Freitag geltenden US-Zölle auf Stahl. Die Brüsseler Behörde warnt, dass eigentlich für Amerika bestimmter Stahl in Europa verkauft wird. Nach Berechnungen der europäische Stahlvereinigung Eurofer könnten jährlich 13 Mio. Tonnen Stahl zusätzlich ihren Weg nach Europa finden.



