Ein Bericht der britischen "Times" über einen möglichen Wechsel an der Spitze der Deutschen Bank könnte den Kurs der Aktie am Dienstag stützen. Dem Bericht zufolge könnte der amtierende Konzernchef John Cryan durch den Vizechef von Goldman Sachs , Richard Gnodde, ausgetauscht werden. "Darauf könnten die Aktien der Deutschen Bank erst einmal positiv reagieren", sagte ein Händler.

Bei Lang & Schwarz stiegen Deutsche Bank -Aktien vorbörslich um knapp 2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Allerdings könnten sich diese Kursgewinne letztlich als Strohfeuer erweisen. Denn auch der neue Chef der Deutschen Bank werde an den chronisch schwachen Einnahmen des Geldhauses vermutlich nicht viel ändern können, sagte der Händler weiter. Von den Papiere sei also weiterhin Abstand zu halten.

Grund einer möglichen Ablösung Cryans seien Auseinandersetzungen zwischen dem Aufsichtsratschef Paul Achleitner und Cryan über die strategische Ausrichtung der Bank, schrieb die Times./bek/jha/

