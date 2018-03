JDC Group AG: Österreichischer Investor Klemens Hallmann wird Großaktionär bei JDC DGAP-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges JDC Group AG: Österreichischer Investor Klemens Hallmann wird Großaktionär bei JDC 27.03.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Österreichischer Investor Klemens Hallmann wird Großaktionär bei JDC - Aktienposition der Hallmann Holding International Investment GmbH (kurz HHI) beträgt heute 9,14 % und soll deutlich ausgebaut werden - Inhaberkontrollverfahren bei BaFin und FMA erfolgreich durchlaufen - Erfolgsunternehmer Klemens Hallmann ist bereits Aktionär und Aufsichtsrat Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37), das führende Advisortech Unternehmen in Europa, teilt heute mit, dass die Hallmann Holding International Investment GmbH (kurz HHI), Wien, die Absicht des Erwerbs weiterer Aktienpakete über die heute gehaltenen 9,14 Prozent angezeigt hat. Zu diesem Zweck hat HHI erfolgreich das aufsichtsrechtlich notwendige Inhaberkontrollverfahren bei der deutschen Bankaufsichtsbehörde BaFin und der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA abgeschlossen. Unternehmen, Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen die Absichtserklärung, wie Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC-Group kommentiert: "Schon heute ist Klemens Hallmann als Aufsichtsratsmitglied ein wichtiger Berater der Gesellschaft. Wir freuen uns darüber, dass sein Unternehmen ihr Aktienpaket deutlich aufstocken will und damit neben Ralph Konrad und mir eine wesentliche Beteiligung halten wird." Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) steht für moderne Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie für Berater und Kunden. Im Geschäftsbereich "Advisortech" bieten wir über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für unsere Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sehen wir den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermitteln wir über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. Disclaimer Die Vorstände der JDC Group AG halten eine wesentliche Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen. Kontakt: JDC Group AG Ralf Funke Investor Relations Tel.: +49 611 890 5750 E-Mail: funke@jdcgroup.de 27.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: JDC Group AG Kormoranweg 1 65201 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 611 890 575-0 Fax: +49 (0) 611 890 575-99 E-Mail: info@jdcgroup.de Internet: http://www.jdcgroup.de ISIN: DE000A0B9N37 WKN: A0B9N3 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669039 27.03.2018

