Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Behörde Federal Trade Commission (FTC) will sich genauer anschauen, wie Facebook mit dem Schutz der Daten seiner Nutzer umgeht. Die Behörde werde alle ihre Möglichkeiten einsetzen, um den Datenschutz der Verbraucher zu gewährleisten.

Nach dem Datenskandal bei Facebook hat ein Treffen von Bundesjustizministerin Katarina Barley mit Vertretern des Unternehmens keine greifbaren Fortschritte gebracht. Es sei "natürlich schwierig, ganz konkrete Zusagen zu bekommen", räumte die SPD-Politikerin ein.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Januar 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +6,3% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 131,5 zuvor: 130,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.669,80 +0,39% Nikkei-225 21.226,02 +2,21% Hang-Seng-Index 30.815,45 +0,87% Kospi 2.416,76 -0,83% Shanghai-Composite 3.166,65 +1,05% S&P/ASX 200 5.829,50 +0,67%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die asiatischen Aktienmärkte verzeichnen Kursgewinne bei einer verbesserten Stimmung. Marktteilnehmer verweisen darauf, dass die Sorgen um einen Handelskrieg nachlassen, nachdem berichtet wurde, dass sich China und die USA in Gesprächen befinden sollen, um eine drohende Krise abzuwenden. Dies hatte bereits am Montagabend die Kurse an der Wall Street nach oben getrieben. Der Yen gibt unterdessen nach, weil Risikoabsicherungen abgewickelt werden, und das stützt in Tokio die Aktienkurse. An der Tokioter Börse gewinnt der Nikkei 2,2 Prozent, nachdem er zunächst ein neues Sechsmonatstief gesehen hatte. Nun da sich die Ängste vor einem Handelskrieg abschwächten, rücke in Japan wieder mehr die heimische Politik in den Mittelpunkt. So erklärte der ehemalige japanische Finanzminister Nobuhisa Sagawa im japanischen Parlament, dass er keine Anweisungen von Premierminister Shinzo Abe zur Änderung von Dokumenten zu einem stark vergünstigten Verkauf von staatlichem Land erhalten habe. Außerhalb des "politischen Lärms" blieben die Fundamentaldaten japanischer Unternehmen mit einer starken Inlandsnachfrage attraktiv, sagte Tony Glover, Leiter des Investmentmanagements bei BNP Paribas Asset Management Japan. Zu den Gewinnern gehören in Tokio die Glas- und Keramikhersteller sowie die Banken. In Hongkong sind es besonders die Finanzwerte, die nachgefragt werden. Der Kurs der Agricultural Bank of China springt um 2,7 Prozent nach oben. Marktbeobachter verweisen auf die Geschäftszahlen des staatlichen Instituts aus Peking, die besser als erwartet ausgefallen sind. Der Aktienkurs der chinesischen WH Group kann sich nach zwei verlustreichen Tagen wieder stabilisieren. Der weltweit größte Produzent von Schweinefleisch, der 2013 das US-Unternehmen Smithfield Foods in den USA gekauft hatte, litt in den vergangenen Tagen unter den Sorgen über den Handelsstreit. Besonders die Aussage Pekings, eine Liste der amerikanischen Exporteure - einschließlich der Schweinefleisch-Erzeuger - zu erstellen, die möglicherweise mit höheren Zöllen belegt werden, hatte den Kurs einbrechen lassen. Ebenfalls erholt zeigt sich der Kurs des Autoherstellers Great Wall Motor. der um 1,7 Prozent zulegt. In diesem Monat hatte die Aktie 12 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

US-NACHBÖRSE

Text

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.202,60 2,84 669,40 -2,09 S&P-500 2.658,55 2,72 70,29 -0,56 Nasdaq-Comp. 7.220,54 3,26 227,88 4,59 Nasdaq-100 6.753,83 3,78 245,74 5,59 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 897 Mio 986 Mio Gewinner 2.317 600 Verlierer 689 2.380 Unverändert 72 85

Hausse - Versöhnliche Töne im Handelsstreit haben die Wall Street nach oben getrieben. Nach der schwächsten Woche am US-Aktienmarkt seit zwei Jahren gingen die Kurse auf Erholungskurs. Zwar standen in fundamentaler Hinsicht die Zeichen auf Entspannung, doch warnten Marktteilnehmer, das Sentiment könne nicht so schnell gedreht haben. Auch technische Gründe wurden daher für die Rally verantwortlich gemacht. Den Auslöser für die Rally lieferten Berichte, wonach sich die USA und China in Gesprächen befänden, um einen Handelskrieg zu vermeiden. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte sich "verhalten zuversichtlich" über die Chance einer Vereinbarung geäußert. Die US-Behörde FTC will sich genauer anschauen, wie Facebook mit dem Schutz der Daten seiner Nutzer umgeht. Die Behörde werde alle ihre Möglichkeiten einsetzen, um den Datenschutz der Verbraucher zu gewährleisten, teilte die FTC mit. Facebook legten nach zwischenzeitlich heftigen Verlusten 0,4 Prozent zu. Deutlicher erholten sich andere Technologiewerte, die im Sog des Facebook-Skandals nachgegeben hatten. So stiegen Microsoft um 7,6 Prozent, Netflix um 6,4 Prozent und Amazon um 4,0 Prozent. Dropbox rückten um weitere 6,9 Prozent vor. Intel verteuerten sich nach einer Hochstufung durch Raymond James um 6,3 Prozent. Knauf ist am Kauf des US-Wettbewerbers USG interessiert, stieß damit jedoch auf wenig Gegenliebe. USG schnellten um 19,5 Prozent empor. Finish Line schossen gar um 31,1 Prozent in die Höhe. JD Sports Fashion übernimmt die US-Einzelhandelskette.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,27 1,2 2,26 107,2 5 Jahre 2,64 3,7 2,60 71,6 7 Jahre 2,77 3,5 2,74 52,5 10 Jahre 2,84 2,8 2,82 39,9 30 Jahre 3,08 2,1 3,06 1,5

Anleihen standen im Schatten des Aktienmarkts und stießen angesichts der wieder gestiegenen Risikofreude auf wenig Kaufinteresse. Daneben wurde der Rentenmarkt von üppigen Neuemissionen belastet. In der laufenden Woche platziert das US-Schatzamt Schuldpapiere im Umfang von rund 300 Milliarden Dollar. Die Auktionen diverser Kurzläufer stießen zum Wochenauftakt auf ein eher mäßiges Interesse. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um knapp 3 Basispunkte auf 2,84 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,2451 +0,0% 1,2448 1,2210 +3,6% EUR/JPY 131,54 +0,2% 131,26 130,86 -2,8% EUR/GBP 0,8750 +0,0% 0,8748 0,8794 -1,6% GBP/USD 1,4229 +0,0% 1,4229 1,3884 +5,3% USD/JPY 105,65 +0,2% 105,46 107,17 -6,2% USD/KRW 1070,01 -0,5% 1075,45 1083,17 +0,3% USD/CNY 6,2606 -0,2% 6,2734 6,3310 -3,8% USD/CNH 6,2512 -0,1% 6,2555 6,3272 -4,0% USD/HKD 7,8474 +0,0% 7,8461 7,8295 +0,4% AUD/USD 0,7734 -0,2% 0,7748 0,7806 -1,1% NZD/USD 0,7291 -0,1% 0,7297 0,7235 +2,7%

Der Euro lag zum Dollar oberhalb der 1,24er Marke nach einem Tagestief bei rund 1,2352. Zuletzt ging die Gemeinschaftswährung bei 1,2456 Dollar um und damit auf dem höchsten Wechselkurs seit Mitte Februar. Die EZB sollte nach Aussage von Ratsmitglied Jens Weidmann bald mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik beginnen. Weidmann bezeichnete die Erwartung der Finanzmärkte, dass die EZB ihre Leitzinsen "etwa zur Mitte des Jahres 2019" anheben werde, als "nicht ganz unrealistisch". Der WSJ-Dollarindex büßte 0,4 Prozent ein. Dagegen rückte die US-Devise gegen den Yen vor, nachdem sie in der vergangenen Woche auf ein 16-Monatstief gefallen war. Der Yen war gefragt, weil er als sicherer Hafen gilt. Die Entspannungssignale ließen die Attraktivität der japanischen Währung nun schwinden.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,87 65,55 +0,5% 0,32 +9,3% Brent/ICE 70,32 70,12 +0,3% 0,20 +6,8%

Die Ölpreise gaben leicht nach, hielten aber den Löwenanteil der Gewinne aus der Vorwoche. Vor allem geopolitische Risiken hatten den Preis gestützt, so ein möglicher Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen und im Gefolge Sanktionen gegen den Ölexporteur. Aber auch die Daten zu Angebot und Nachfrage sehen seit einiger Zeit wieder günstiger für den Preis aus als zuvor. Spekulative Anleger haben ihre auf steigende Ölnotierungen fußende "Long"-Positionen bei Brent auf Rekordniveau ausgebaut. Brent gab nun 0,5 Prozent auf 70,12 Dollar nach, WTI um 0,5 Prozent auf 65,55 Dollar. In den USA stiegen die aktiven Ölförderanlagen wieder, womit die US-Produktion weiter zulegen dürfte. Zudem belegten Daten, dass am US-Öldrehkreuz in Cushing die Lagerbestände gestiegen waren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.353,17 1.353,36 -0,0% -0,20 +3,9% Silber (Spot) 16,73 16,70 +0,2% +0,03 -1,2% Platin (Spot) 958,20 953,50 +0,5% +4,70 +3,1% Kupfer-Future 3,00 2,96 +1,5% +0,04 -9,2%

Der Goldpreis baute seine Aufschläge weiter aus. Geopolitische Unsicherheiten und die Sorge vor einem Handelskrieg trieben das Edelmetall den vierten Tag in Folge. Die Feinunze legte im späten US-Handel um weitere 0,4 Prozent auf 1.352 Dollar zu und markierte den höchsten Stand seit fünf Wochen - auch gestützt vom schwachen Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BEZIEHUNGEN USA-RUSSLAND

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 27, 2018 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.