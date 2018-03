Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Bei ihrem Spitzentreffen in Bulgarien haben Vertreter der EU und der Türkei ihre tiefen Differenzen nicht überbrücken können. Es habe keine "konkreten Lösungen oder Kompromisse gegeben", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Montagabend nach den Beratungen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Warna. Erdogan äußerte den Wunsch nach einer Wiederannäherung, machte aber auch klar, dass sich sein Land dabei keine "unfaire Kritik" anhören wolle.

Weder Tusk noch Erdogan unternahmen nach den Beratungen den Versuch, die Differenzen zu übertünchen. Tusk sagte, die EU-Seite habe alle ihre Sorgen hinsichtlich der türkischen Politik angesprochen. Es sei "eine lange Liste" mit Themen wie Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit und die Lage in Syrien gewesen. Geeinigt hätten sich beide Seiten darauf, "den Dialog unter wirklich schwierigen Umständen fortzusetzen".

Tusk machte auch klar, dass die EU dem von Erdogan vor dem Treffen geäußerten Wunsch nach einem Beitritt skeptisch gegenüber steht. Nur "Fortschritte" in den angesprochenen Streitfragen werde es "uns ermöglichen, die Beziehungen einschließlich des Beitrittsprozesses zu verbessern". An dem Treffen nahm auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teil.

Erdogan bekräftigte auch nach den Beratungen, dass sein Land immer noch die Vollmitgliedschaft in der EU anstrebe. "Wir hoffen, dass wir eine sehr schwierige Phase in den Beziehungen zur EU hinter uns gelassen haben", sagte er. Er verwahrte sich allerdings gegen Kritik aus Brüssel: "Wir wollen keine pauschale und unfaire Kritik in sensiblen Bereichen - etwa im Kampf gegen den Terror."

TAGESTHEMA II

Novartis steigt aus dem Consumer-Healthcare-Joint-Venture mit Glaxosmithkline (GSK) aus. Der Anteil von 36,5 Prozent werde für 13 Milliarden US-Dollar in bar an den britischen Partner verkauft, teilten die Schweizer mit, die dies als "einen attraktiven Wert" beurteilten.

Das Geld will Novartis unter anderem für sogenannte Bolt-on-Akquisitionen verwenden, kleinere Zukäufe zur Ergänzung der Aktivitäten. Der Konzern will sich auf die Entwicklung und das Wachstum seiner Kerngeschäfte konzentrieren. Dem Vorhaben müssen noch die Aktionäre von GSK zustimmen. Das Joint Venture war 2015 im Zuge einer Umstrukturierung von Novartis gegründet worden. Dabei wurde unter anderem das Geschäft Selbstmedikation von Novartis mit dem Geschäftsbereich GSK Consumer Healthcare in dem Joint Venture zusammengelegt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

NORDEX

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Auftragseingang k.A. -- -- 3.302 EBIT 95 -44% 7 169 Konzernergebnis 43 -55% 6 95 Ergebnis je Aktie 0,68 -40% 7 1,13 -* Am 27.2. hatte Nordex Zahlen zum Umsatz und EBITDA veröffentlicht.

Weitere Termine:

07:10 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q

09:15 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis

09:30 DE/Elringklinger AG, BI-PK

10:00 DE/VTG AG, BI-PK

10:00 DE/Indus Holding AG, BI-PK

10:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, BI-PK

14:00 DE/Easyjet-Chef Lundgren, PK zu den Deutschland-Zielen,

Im Lauf des Tages:

- DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj -EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar PROGNOSE: +4,6% gg Vj zuvor: +4,6% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,6% gg Vj zuvor: +4,7% gg Vj 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone März PROGNOSE: +1,42 zuvor: +1,48 11:00 Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 113,4 zuvor: 114,1 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +6,9 zuvor: +8,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,1 Vorabschätzung: +0,1 zuvor: +0,1 -US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Januar 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +6,3% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 131,5 zuvor: 130,8

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen (Gilt) mit Laufzeit November 2056 im Volumen von 600 Mio GBP 11:30 PL/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 3,0 Mrd PLN, davon - Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juli 2020 - 2,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 - variabel verzinste Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 - 2,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2028 - variabel verzinste Anleihen mit Laufzeit Mai 2028

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.669,80 +0,39% Nikkei-225 21.206,35 +2,12% Shanghai-Composite 3.167,58 +1,08% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.787,26 -0,83 DAX-Future 11.917,00 1,00 XDAX 11.914,94 1,02 MDAX 25.134,71 -0,27 TecDAX 2.512,41 -1,68 EuroStoxx50 3.278,72 -0,59 Stoxx50 2.894,75 -0,62 Dow-Jones 24.202,60 2,84 S&P-500-Index 2.658,55 2,72 Nasdaq-Comp. 7.220,54 3,26 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,77% -23

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach einem verpatzten Wochenstart werden die Börsen in Europa am Dienstag deutlich höher erwartet. Grund für das Plus sind die sehr guten Vorgaben von der Wall Street, wo es nach versöhnlichen Tönen im sich abzeichnenden US-Handelsstreit im späten Handel kräftig nach oben ging. Am übergeordneten Bild hat sich dagegen kaum etwas geändert. Internationale Investoren sind aktuell gegenüber den Unternehmen vorsichtig, die von einem freien Welthandel profitieren. Denn Zollschranken belasten die Gewinne der Unternehmen, die stark von dem Export abhängig sind. Dazu zählen neben den Unternehmen aus Deutschland auch diejenigen aus der Schweiz, die aufgrund eines kaum vorhandenen Binnenmarktes nahezu alle Umsätze im Ausland generieren müssen.

Rückblick: Leichter - Europas Börsen standen unter Druck. Ein auf 1,2440 Dollar aufwertender Euro belastete, viel wichtiger war aber der schwelende Handelskrieg zwischen den USA und China. Die Verunsicherung unter den Anlegern ist weiterhin sehr hoch. Trotz der Unsicherheiten läuft das M&A-Geschäft weiter. Zum Start in die Woche will Givaudan nun Naturex kaufen. Naturex stiegen 41,7 Prozent, Givaudan verloren 2,2 Prozent oder 48 Franken, das Unternehmen schüttete am Montag aber pro Aktie 58 Franken an Dividende aus. Smurfit Kappa gaben 4,1 Prozent nach. Das irische Verpackungs-Unternehmen hat erneut ein Angebot vom Konkurrenten International Paper abgelehnt.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Metro verloren 4,2 Prozent. Im Handel wurde auf die Angst der Anleger vor neuen Russland-Sanktionen in Reaktion auf das Attentat auf den russischen Doppelagenten Sergei Skripal und dessen Tochter verwiesen. Russland ist einer der wichtigsten Märkte für Metro. Barclays merkte zudem an, dass Metro auf dem Investorentag in der vergangenen Woche vor Preisdruck in Russland gewarnt habe. Thyssenkrupp-Großaktionär Cevian hat erneut deutlich gemacht, dass die Erneuerung des Industriekonzerns trotz der beschlossenen Trennung von der Stahlsparte nicht weit genug gehe. Thyssenkrupp hielten sich mit Abgaben von 0,3 Prozent besser als der Markt. Nach einem ersten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018/19 gingen Südzucker auf Talfahrt. Dieser liege weit unter den Erwartungen, hieß es im Handel. Rib Software brachen erneut mit Abgaben von 13,2 Prozent ein. Belastend wirkte weiter die umstrittene Kapitalerhöhung aus der vergangenen Woche. LPKF schlossen nach endgültigen Zahlen 6 Prozent fester. Die Rückkehr in die schwarzen Zahlen sei etwas deutlicher als erwartet erfolgt, hieß es zur Begründung. Drägerwerk gaben 7,9 Prozent ab. Die Analysten der HSBC haben die Aktie auf "Reduce" von "Hold" gesenkt.

XETRA-NACHBÖRSE

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montagabend gezogen von einer Rally der Wall Street deutlich zugelegt. "Wir haben damit die Verluste aus dem Xetra-Handel wieder wettgemacht", sagte ein Händler. In der allgemeinen Rally hätten Meldungen zu einzelnen Werten keine Rolle gespielt, zumal es derer auch wenig gegeben habe. HHLA hat den estnischen Terminalbetreiber Transiidikeskuse AS vollständig übernommen. Die Titel des Hafenbetreibers wurden 1,0 Prozent fester gestellt und zeigten sich damit nicht auffällig.

USA / WALL STREET

