TAGESTHEMA I

Bei ihrem Spitzentreffen in Bulgarien haben Vertreter der EU und der Türkei ihre tiefen Differenzen nicht überbrücken können. Es habe keine "konkreten Lösungen oder Kompromisse gegeben", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Montagabend nach den Beratungen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Warna. Erdogan äußerte den Wunsch nach einer Wiederannäherung, machte aber auch klar, dass sich sein Land dabei keine "unfaire Kritik" anhören wolle.

Weder Tusk noch Erdogan unternahmen nach den Beratungen den Versuch, die Differenzen zu übertünchen. Tusk sagte, die EU-Seite habe alle ihre Sorgen hinsichtlich der türkischen Politik angesprochen. Es sei "eine lange Liste" mit Themen wie Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit und die Lage in Syrien gewesen. Geeinigt hätten sich beide Seiten darauf, "den Dialog unter wirklich schwierigen Umständen fortzusetzen".

Tusk machte auch klar, dass die EU dem von Erdogan vor dem Treffen geäußerten Wunsch nach einem Beitritt skeptisch gegenüber steht. Nur "Fortschritte" in den angesprochenen Streitfragen werde es "uns ermöglichen, die Beziehungen einschließlich des Beitrittsprozesses zu verbessern". An dem Treffen nahm auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teil.

Erdogan bekräftigte auch nach den Beratungen, dass sein Land immer noch die Vollmitgliedschaft in der EU anstrebe. "Wir hoffen, dass wir eine sehr schwierige Phase in den Beziehungen zur EU hinter uns gelassen haben", sagte er. Er verwahrte sich allerdings gegen Kritik aus Brüssel: "Wir wollen keine pauschale und unfaire Kritik in sensiblen Bereichen - etwa im Kampf gegen den Terror."

TAGESTHEMA II

Novartis steigt aus dem Consumer-Healthcare-Joint-Venture mit Glaxosmithkline (GSK) aus. Der Anteil von 36,5 Prozent werde für 13 Milliarden US-Dollar in bar an den britischen Partner verkauft, teilten die Schweizer mit, die dies als "einen attraktiven Wert" beurteilten.

Das Geld will Novartis unter anderem für sogenannte Bolt-on-Akquisitionen verwenden, kleinere Zukäufe zur Ergänzung der Aktivitäten. Der Konzern will sich auf die Entwicklung und das Wachstum seiner Kerngeschäfte konzentrieren. Dem Vorhaben müssen noch die Aktionäre von GSK zustimmen. Das Joint Venture war 2015 im Zuge einer Umstrukturierung von Novartis gegründet worden. Dabei wurde unter anderem das Geschäft Selbstmedikation von Novartis mit dem Geschäftsbereich GSK Consumer Healthcare in dem Joint Venture zusammengelegt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

NORDEX

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Auftragseingang k.A. -- -- 3.302 EBIT 95 -44% 7 169 Konzernergebnis 43 -55% 6 95 Ergebnis je Aktie 0,68 -40% 7 1,13 -* Am 27.2. hatte Nordex Zahlen zum Umsatz und EBITDA veröffentlicht.

Weitere Termine:

07:10 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q

09:15 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis

09:30 DE/Elringklinger AG, BI-PK

10:00 DE/VTG AG, BI-PK

10:00 DE/Indus Holding AG, BI-PK

10:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, BI-PK

14:00 DE/Easyjet-Chef Lundgren, PK zu den Deutschland-Zielen,

Im Lauf des Tages:

- DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj -EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar PROGNOSE: +4,6% gg Vj zuvor: +4,6% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,6% gg Vj zuvor: +4,7% gg Vj 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone März PROGNOSE: +1,42 zuvor: +1,48 11:00 Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 113,4 zuvor: 114,1 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +6,9 zuvor: +8,0 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,1 Vorabschätzung: +0,1 zuvor: +0,1 -US 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex Januar 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +6,3% gg Vj 16:00 Index des Verbrauchervertrauens März PROGNOSE: 131,5 zuvor: 130,8

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen (Gilt) mit Laufzeit November 2056 im Volumen von 600 Mio GBP 11:30 PL/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 3,0 Mrd PLN, davon - Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juli 2020 - 2,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 - variabel verzinste Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 - 2,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2028 - variabel verzinste Anleihen mit Laufzeit Mai 2028

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.669,80 +0,39% Nikkei-225 21.206,35 +2,12% Shanghai-Composite 3.167,58 +1,08% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.787,26 -0,83 DAX-Future 11.917,00 1,00 XDAX 11.914,94 1,02 MDAX 25.134,71 -0,27 TecDAX 2.512,41 -1,68 EuroStoxx50 3.278,72 -0,59 Stoxx50 2.894,75 -0,62 Dow-Jones 24.202,60 2,84 S&P-500-Index 2.658,55 2,72 Nasdaq-Comp. 7.220,54 3,26 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,77% -23

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach einem verpatzten Wochenstart werden die Börsen in Europa am Dienstag deutlich höher erwartet. Grund für das Plus sind die sehr guten Vorgaben von der Wall Street, wo es nach versöhnlichen Tönen im sich abzeichnenden US-Handelsstreit im späten Handel kräftig nach oben ging. Am übergeordneten Bild hat sich dagegen kaum etwas geändert. Internationale Investoren sind aktuell gegenüber den Unternehmen vorsichtig, die von einem freien Welthandel profitieren. Denn Zollschranken belasten die Gewinne der Unternehmen, die stark von dem Export abhängig sind. Dazu zählen neben den Unternehmen aus Deutschland auch diejenigen aus der Schweiz, die aufgrund eines kaum vorhandenen Binnenmarktes nahezu alle Umsätze im Ausland generieren müssen.

Rückblick: Leichter - Europas Börsen standen unter Druck. Ein auf 1,2440 Dollar aufwertender Euro belastete, viel wichtiger war aber der schwelende Handelskrieg zwischen den USA und China. Die Verunsicherung unter den Anlegern ist weiterhin sehr hoch. Trotz der Unsicherheiten läuft das M&A-Geschäft weiter. Zum Start in die Woche will Givaudan nun Naturex kaufen. Naturex stiegen 41,7 Prozent, Givaudan verloren 2,2 Prozent oder 48 Franken, das Unternehmen schüttete am Montag aber pro Aktie 58 Franken an Dividende aus. Smurfit Kappa gaben 4,1 Prozent nach. Das irische Verpackungs-Unternehmen hat erneut ein Angebot vom Konkurrenten International Paper abgelehnt.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Metro verloren 4,2 Prozent. Im Handel wurde auf die Angst der Anleger vor neuen Russland-Sanktionen in Reaktion auf das Attentat auf den russischen Doppelagenten Sergei Skripal und dessen Tochter verwiesen. Russland ist einer der wichtigsten Märkte für Metro. Barclays merkte zudem an, dass Metro auf dem Investorentag in der vergangenen Woche vor Preisdruck in Russland gewarnt habe. Thyssenkrupp-Großaktionär Cevian hat erneut deutlich gemacht, dass die Erneuerung des Industriekonzerns trotz der beschlossenen Trennung von der Stahlsparte nicht weit genug gehe. Thyssenkrupp hielten sich mit Abgaben von 0,3 Prozent besser als der Markt. Nach einem ersten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018/19 gingen Südzucker auf Talfahrt. Dieser liege weit unter den Erwartungen, hieß es im Handel. Rib Software brachen erneut mit Abgaben von 13,2 Prozent ein. Belastend wirkte weiter die umstrittene Kapitalerhöhung aus der vergangenen Woche. LPKF schlossen nach endgültigen Zahlen 6 Prozent fester. Die Rückkehr in die schwarzen Zahlen sei etwas deutlicher als erwartet erfolgt, hieß es zur Begründung. Drägerwerk gaben 7,9 Prozent ab. Die Analysten der HSBC haben die Aktie auf "Reduce" von "Hold" gesenkt.

XETRA-NACHBÖRSE

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montagabend gezogen von einer Rally der Wall Street deutlich zugelegt. "Wir haben damit die Verluste aus dem Xetra-Handel wieder wettgemacht", sagte ein Händler. In der allgemeinen Rally hätten Meldungen zu einzelnen Werten keine Rolle gespielt, zumal es derer auch wenig gegeben habe. HHLA hat den estnischen Terminalbetreiber Transiidikeskuse AS vollständig übernommen. Die Titel des Hafenbetreibers wurden 1,0 Prozent fester gestellt und zeigten sich damit nicht auffällig.

USA / WALL STREET

Hausse - Versöhnliche Töne im Handelsstreit haben die Wall Street nach oben getrieben. Nach der schwächsten Woche am US-Aktienmarkt seit zwei Jahren gingen die Kurse auf Erholungskurs. Zwar standen in fundamentaler Hinsicht die Zeichen auf Entspannung, doch warnten Marktteilnehmer, das Sentiment könne nicht so schnell gedreht haben. Auch technische Gründe wurden daher für die Rally verantwortlich gemacht. Den Auslöser für die Rally lieferten Berichte, wonach sich die USA und China in Gesprächen befinden, um einen Handelskrieg zu vermeiden. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte sich "verhalten zuversichtlich" über die Chance einer Vereinbarung geäußert. Die US-Behörde FTC will sich genauer anschauen, wie Facebook mit dem Schutz der Daten seiner Nutzer umgeht. Die Behörde werde alle ihre Möglichkeiten einsetzen, um den Datenschutz der Verbraucher zu gewährleisten, teilte die FTC mit. Facebook legten nach zwischenzeitlich heftigen Verlusten 0,4 Prozent zu. Deutlicher erholten sich andere Technologiewerte, die im Sog des Facebook-Skandals nachgegeben hatten. So stiegen Microsoft um 7,6 Prozent, Netflix um 6,4 Prozent und Amazon um 4,0 Prozent. Dropbox rückten um weitere 6,9 Prozent vor. Intel verteuerten sich nach einer Hochstufung durch Raymond James um 6,3 Prozent. Knauf ist am Kauf des US-Wettbewerbers USG interessiert, stieß damit jedoch auf wenig Gegenliebe. USG schnellten um 19,5 Prozent empor. Finish Line schossen gar um 31,1 Prozent in die Höhe. JD Sports Fashion übernimmt die US-Einzelhandelskette.

Anleihen standen im Schatten des Aktienmarkts und stießen angesichts der wieder gestiegenen Risikofreude auf wenig Kaufinteresse. Daneben wurde der Rentenmarkt von üppigen Neuemissionen belastet. In der laufenden Woche platziert das US-Schatzamt Schuldpapiere im Umfang von rund 300 Milliarden Dollar. Die Auktionen diverser Kurzläufer stießen zum Wochenauftakt auf ein eher mäßiges Interesse. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um knapp 3 Basispunkte auf 2,84 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.29 Uhr EUR/USD 1,2449 +0,0% 1,2448 1,2445 EUR/JPY 131,53 +0,2% 131,26 130,60 EUR/CHF 1,1765 +0,0% 1,1765 1,1742 GBP/EUR 1,1430 -0,0% 1,1432 1,1439 USD/JPY 105,65 +0,2% 105,46 104,94 GBP/USD 1,4228 -0,0% 1,4229 1,4242

Der Euro lag zum Dollar oberhalb der 1,24er Marke nach einem Tagestief bei rund 1,2352. Zuletzt ging die Gemeinschaftswährung bei 1,2456 Dollar um und damit auf dem höchsten Wechselkurs seit Mitte Februar. Die EZB sollte nach Aussage von Ratsmitglied Jens Weidmann bald mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik beginnen. Weidmann bezeichnete die Erwartung der Finanzmärkte, dass die EZB ihre Leitzinsen "etwa zur Mitte des Jahres 2019" anheben werde, als "nicht ganz unrealistisch". Der WSJ-Dollarindex büßte 0,4 Prozent ein. Dagegen rückte die US-Devise gegen den Yen vor, nachdem sie in der vergangenen Woche auf ein 16-Monatstief gefallen war. Der Yen war gefragt, weil er als sicherer Hafen gilt. Die Entspannungssignale ließen die Attraktivität der japanischen Währung nun schwinden.

Bitcoin fiel über Nacht um 8 Prozent unter die Marke von 8.000 Dollar, nachdem nun auch der Kurzbotschaftendienst Twitter die Werbung für Kryptowährungen wie Bitcoin eingeschränkt hat. Das Unternehmen folgte damit dem Beispiel von Google und Facebook. Um die Sicherheit der Twitter-Nutzer zu stärken, solle künftig die Werbung für die Kapitalbeschaffung in Kryptowährung (IPO) und den Verkauf virtueller Wertmarken verboten werden, teilte Twitter mit.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,87 65,55 +0,5% 0,32 +9,3% Brent/ICE 70,35 70,12 +0,3% 0,23 +6,8%

Die Ölpreise gaben leicht nach, hielten aber den Löwenanteil der Gewinne aus der Vorwoche. Vor allem geopolitische Risiken hatten den Preis gestützt, so ein möglicher Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen und im Gefolge Sanktionen gegen den Ölexporteur. Aber auch die Daten zu Angebot und Nachfrage sehen seit einiger Zeit wieder günstiger für den Preis aus als zuvor. Spekulative Anleger haben ihre auf steigende Ölnotierungen fußende "Long"-Positionen bei Brent auf Rekordniveau ausgebaut. Brent gab nun 0,5 Prozent auf 70,12 Dollar nach, WTI um 0,5 Prozent auf 65,55 Dollar. In den USA stieg die Zahl der aktiven Ölförderanlagen wieder, womit die US-Produktion weiter zulegen dürfte. Zudem belegten Daten, dass am US-Öldrehkreuz in Cushing die Lagerbestände gestiegen waren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.352,67 1.353,36 -0,1% -0,69 +3,8% Silber (Spot) 16,72 16,70 +0,1% +0,02 -1,3% Platin (Spot) 958,65 953,50 +0,5% +5,15 +3,1% Kupfer-Future 3,00 2,96 +1,5% +0,04 -9,2%

Der Goldpreis baute seine Aufschläge weiter aus. Geopolitische Unsicherheiten und die Angst vor einem Handelskrieg trieben das Edelmetall den vierten Tag in Folge. Die Feinunze legte im späten US-Handel um weitere 0,4 Prozent auf 1.352 Dollar zu und markierte den höchsten Stand seit fünf Wochen - auch gestützt vom schwachen Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BEZIEHUNGEN EU-TÜRKEI

Ein Treffen der EU-Spitzen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk im Anschluss berichtete. Es waren schwierige Gespräche erwartet worden, denn es gibt eine ganze Reihe von Konfliktpunkten zwischen Brüssel und Ankara - unter anderem die Frage eines EU-Beitritts der Türkei, die türkische Offensive in der syrischen Region Afrin, der Streit um Gasförderung vor Zypern und Menschenrechtsfragen.

BEZIEHUNGEN USA-RUSSLAND

Die russische Regierung sieht durch die angekündigte Ausweisung von 60 ihrer Mitarbeiter aus den USA ihre Beziehungen zu Washington zerrüttet. Mit diesem Schritt werde "das Wenige zerstört, das von den russisch-amerikanischen Beziehungen übrig ist", sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow laut Ria Nowosti.

BEZIEHUNGEN SERBIEN-KOSOVO

Neue Spannungen im Verhältnis zwischen Serbien und dem Kosovo: Die Polizei des Kosovo nahm am Montag den serbischen Unterhändler Marko Djuric fest, weil dieser ohne Genehmigung in das Kosovo eingereist sei, und provozierte damit wütende Reaktionen aus Belgrad. Serbiens Präsident Aleksander Vucic warf Pristina eine "Entführung" seines Kosovo-Unterhändlers vor.

SLOWAKEI INNENPOLITIK

Das slowakische Parlament hat das Kabinett des neuen Regierungschefs Peter Pellegrini gebilligt.

KATALONIEN-KONFLIKT

Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont bleibt in Deutschland in Gewahrsam, wie eine Justizsprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte. Das Amtsgericht in Neumünster in Schlewsig-Holstein hatte nach der Festnahme von Puigdemont auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls darüber zu befinden, ob der katalanische Unabhängigkeitsbefürworter weiter festgehalten wird.

HAMBURGER HAFEN

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) erwirbt für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag den estnischen Terminalbetreiber Transiidikeskuse AS in Muuga vollständig. Muuga, nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Tallinn entfernt, ist Estlands bedeutendster Hafen.

STRÖER

hat bei der Vorlage seines ausführlichen Jahresergebnisses den Ausblick auf 2018 bestätigt und die Dividende auf 1,30 von 1,10 Euro erhöht.

BUWOG

Das österreichische Wohnimmobilienunternehmen, das aktuell von der deutschen Vonovia SE übernommen wird, verliert ab sofort seinen Finanzchef. Nachdem eine große Mehrheit der Buwog-Aktionäre das Übernahmeangebot angenommen hat, hat Andreas Segal mit dem österreichischen Unternehmen eine vorgezogene Niederlegung seines Mandats vereinbart.

FACEBOOK

Die US-Behörde Federal Trade Commission (FTC) will sich genauer anschauen, wie Facebook mit dem Schutz der Daten seiner Nutzer umgeht. Die Behörde werde alle ihre Möglichkeiten einsetzen, um den Datenschutz der Verbraucher zu gewährleisten.

Nach dem Datenskandal bei Facebook hat ein Treffen von Bundesjustizministerin Katarina Barley mit Vertretern des Unternehmens keine greifbaren Fortschritte gebracht. Es sei "natürlich schwierig, ganz konkrete Zusagen zu bekommen", räumte die SPD-Politikerin ein.

