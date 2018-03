Dass China und die USA Gespräche aufgenommen haben, beruhigt die Anleger. Spannend bleibt es indes bei der Deutschen Bank: Sie sucht wohl nach einem neuen Chef.

Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage wittern Schnäppchenjäger Chancen an der Börse. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Dienstag deutlich höher in den Handel starten. Im vorbörslichen Handel liegt er bei 11.960 Punkten und somit 1,65 Prozent im Plus. Am Montag hatte er 0,8 Prozent auf 11.787 Punkte verloren.

Die Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg rückte etwas in den Hintergrund, nachdem China und die USA wieder Gespräche aufgenommen hatten. Die Ankündigung der USA, Zölle auf chinesische Produkte zu erheben, und entsprechende Gegenmaßnahmen aus China hatten die Börsen in den vergangenen Tagen weltweit auf Talfahrt geschickt.

Börsianer dürften auch einen Blick werfen auf die Deutsche Bank. Das krisengeplagte Institut sucht laut ...

